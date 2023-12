Tremplins pour jeunes talents

Des applaudissements nourris pour la jeunesse de la région. Le Centre de Loisirs de Neuchâtel propose le projet Neuch’Talent Company, en partenariat avec l’Etat de Neuchâtel, le Parlement des jeunes de la Ville de Neuchâtel et Pro Junior Arc jurassien. Samedi soir à 20h ainsi que le 9 décembre, deux soirées musicales mettent en avant une sélection de jeunes artistes de la région. Les représentations ont lieu à l’Aula du collège du Mail et à la salle de spectacles de Corcelles. Le programme est varié, avec du rap, du rock, du classique, de la chanson, de la soul ou encore des DJ.

Mathieu Neuenschwander est coresponsable du projet. Invité dans la Matinale, il a rappelé la mission du Centre de Loisirs de Neuchâtel, c’est-à-dire de créer du lien et de faire en sorte « que la jeunesse soit en bonne santé, notamment psychique, et bien intégrée ». Il le souligne : ces soirées servent à épauler et mettre en valeur les artistes, loin du cynisme des télécrochets. Elles doivent énormément à l’implication des jeunes eux-mêmes.

L’entrée est libre pour les jeunes, elle coûte 5 francs à partir de 26 ans. Toutes les informations sont à retrouver sur le site Internet de Neuch'Talent Company. /sma-jhi