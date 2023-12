Les inondations pèsent encore lourd dans le budget de Cressier

Les inondations de 2021 à Cressier pèsent encore sur le budget 2024 de la commune. Il présente un excédent de charges de presque 700'000 francs. Les travaux d’urgence réalisés suite à la catastrophe limitent la capacité d’investissement de la commune. Toutefois, des aménagements pour diminuer le risque d’inondation sont prévus, ce qui alourdit les comptes. Comme l’explique Michel Froidevaux, conseiller communal de Cressier en charge des finances : « (…). Maintenant que les travaux d’urgence sont faits, il faut s’attaquer aux protections des personnes et des biens du village. Ce sont des ouvrages qui vont être construits depuis le bassin versant jusqu’au village pour éviter le déferlement de boue, de pierres et d’arbres. (…). Le budget prévu, en discussion avec l’État, est d’environ 5 millions de francs. C’est ce qui est prévu pour les prochaines années. Sur les 5 millions que nous devrons emprunter pour effectuer ces travaux de protection contre les crues, la Confédération nous remboursera à hauteur de 35%, comme le Canton. Il restera 30% pour la commune de Cressier. On imagine bien que pour une petite commune, ces 30%, c’est énorme. »