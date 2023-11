Médecins du Monde : « On s’en fout »

Soigner, témoigner et accompagner le changement c’est un peu le mantra de Médecin du Monde. » Morgane Rousseau a rappelé que l’ONG allait là où on avait besoin d’elle. Mais aussi là où d’autres ne vont pas « c’est-à-dire là où il manquerait certains acteurs. On essaye d’aller au plus près des besoins des populations ». La présidente de Médecin du Monde est aussi revenue sur les trente ans de l’ONG et de son travail de terrain. Et elle distingue deux choses. « Notre travail ici en Suisse, au siège de Neuchâtel, qui évolue beaucoup, qui devient très administratif. (…) Il y a aussi une question de posture qui évolue. On parlait à l’époque du tiers-monde, on allait aider les autres. Maintenant, on considère davantage qu’on est tous sur le même bateau. On trouve des partenaires, des acteurs avec lesquels on essaye de construire ensemble. (…) Et en matière de santé et de santé publique, il y a aussi eu des avancées considérables. » La situation en Suisse a aussi passablement changé ces trente dernières années. « On a de plus en plus de besoins qui émergent au niveau de la population en Suisse. » /sma