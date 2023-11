Mathieu Agresta candidat POP à Neuchâtel

Le POP lance Mathieu Agresta au Conseil communal de Neuchâtel. La section Littoral du Parti ouvrier et populaire a porté son choix sur son vice-président pour briguer un siège à l’exécutif de la commune lors des élections d’avril 2024, indique jeudi le parti dans un communiqué.





Pas de liste commune

Le POP part donc seul dans la course et renonce à entrer dans une liste commune avec d’autres partis de la gauche neuchâteloise. Le parti estime offrir ainsi « une ligne politique lisible et claire que nous souhaitons incarner dans une candidature d’affirmation de nos valeurs d’égalité et de justice sociale et représentative du monde du travail ». Une prise de position qui ne remet pas en question sa collaboration avec la gauche au législatif, précise le parti. /comm-gtr