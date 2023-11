Lauener racheté par le groupe biennois Cendres+Métaux

Cendres+Métaux poursuit sa stratégie de croissance. Le groupe basé à Bienne a racheté 100% des actions de Lauener & Cie SA. Comptant 145 employés, l’entreprise de Boudry est spécialisée dans le décolletage de pièces de haute précision pour les industries horlogères et médicales, précise mercredi un communiqué de Cendres+Métaux. Leurs enfants n’étant pas intéressés à la reprise, Emmanuel et Caroline Raffner ont décidé de vendre Lauener après 14 ans à la tête de l’enterprise. L’ensemble des emplois, ainsi que les trois sites à Boudry, au Cerneux-Péquignot et Collombey sont maintenus, affirme le communiqué. Actuel membre de la direction, Michel Caporiccio assurera la transition en tant que Directeur général de Lauener & Cie SA.

Avec ce rachat, Cendres+Métaux emploie désormais près de 700 collaborateurs et devient « l’un des plus grands sous-traitants de mécanique de précision indépendant dans l’industrie horlogère et médicale de l’Arc jurassien ». Le prix de vente ne sera pas communiqué, note encore le groupe biennois. /comm-gtr