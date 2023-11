La Maison de la Tourbière veut faire rayonner les Ponts-de-Martel

La Maison de la Tourbière sort enfin de terre aux Ponts-de-Martel. Dès ce vendredi, l’espace restaurant ouvrira ses portes. Une première étape pour ce projet, avant l’ouverture, courant décembre, d’un espace muséal, d’un hôtel et enfin d’un centre de compétences et de formation.

Cette nouvelle entité scientifique, culturelle et hôtelière aura coûté près de 7,2 millions de francs et compte attirer 10'000 visiteurs par an. Elle a pour vocation d’étudier, de valoriser et de protéger les tourbières de la commune. Un patrimoine tant naturel qu’historique.