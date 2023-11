Un projet pour mieux comprendre les textes du passé

Mieux comprendre et analyser les textes de droits du passé. C’est la mission que se sont fixée les membres du projet FONTES. Présenté mardi soir à la population neuchâteloise, il réunit Archives d’État de Neuchâtel et de Fribourg, les Archives de la ville, l’Université de Genève et l’Institut Arthur Piaget au niveau suisse. Il s’agit en effet à la base d’un projet européen.