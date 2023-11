Pas d’incident antisémite dans les écoles neuchâteloises

À ce jour et depuis le début de la nouvelle guerre entre le Hamas et Israël début octobre, aucun acte et aucune parole antisémite ou islamophobe n’a été signalée au sein de l’école publique neuchâteloise. Jean-Claude Marguet, chef du Service de l'enseignement obligatoire, rapporte ce constat rassurant, alors que la situation au Proche-Orient sert de justificatif à toutes sortes de débordements à travers le monde.







Le savoir contre l’intolérance

Il faut dire que face à l’intolérance, l’école utilise ses outils : la connaissance, la prévention et l’ouverture. Le Plan d’études romand prévoit que les questions liées à la coexistence des cultures et des religions fassent l’objet d’un enseignement. C’est le cas tout au long de la scolarité, avec des approches qui varient en fonction de l’âge des écoliers. Par exemple, chez les plus petits, on s’intéresse à ces questions à travers un calendrier interreligieux des différentes célébrations qui rythment l’année.