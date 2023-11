L’économie neuchâteloise devrait marquer le pas

Prudence et incertitudes : deux mots pour qualifier les prévisions à venir dans le ciel économique neuchâtelois. C’est ce que met en évidence la publication trimestrielle « Conjoncture économique » du Service de statistique diffusée la semaine passée. Neuchâtel n’échappe pas au climat d’incertitudes mondial et national entre guerres en Ukraine et au Proche-Orient, risque inflationniste non stabilisé, augmentation des taux d’intérêts ou encore montée du franc suisse. Autant de facteurs qui créent de l’instabilité et tendent vers un ralentissement de la conjoncture économique en 2024.







Le climat des affaires fléchit, mais les capacités de production restent élevées

Noreddine Hmamda, chef de projet au Service de statistique du Canton de Neuchâtel, précise qu’en Suisse, une baisse de l’inflation est perceptible sur la deuxième partie de 2023. « Mais on a toujours cet environnement international difficile qui pèse sur l’économie, notamment le secteur industriel. Les perspectives de l’industrie suisse vont baisser. On table sur une diminution de 10% des entrées de commandes. La demande des ménages est aussi en recul, liée à l’affaiblissement du pouvoir d’achat ».

Dans le canton de Neuchâtel, « on a constaté que la marge des affaires recule, mais elle reste plus haute qu’au niveau national. Les capacités de production demeurent élevées. En revanche, l’avis des entrepreneurs et industriels neuchâtelois tend au pessimiste quant à l’évolution de ces prochains mois », précise Noreddine Hmamda.