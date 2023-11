Les rennes de Nez Rouge font leur retour

Dès le 8 décembre, il sera possible de rentrer en toute sécurité chez soi avec Nez Rouge Neuchâtel. En 2022, le service était encore perturbé par le Covid. Le nombre de soirées couvertes sera donc plus important cette année. Le besoin en bénévoles est donc plus grand. Alain Müller, président de Nez Rouge Neuchâtel, compte sur le bouche-à-oreille pour attirer de nouvelles personnes. « Le bouche-à-oreille, pourquoi ? Parce que c’est une superbe bonne ambiance. En général, un bénévole quand il goûte à Nez Rouge, il a juste envie de revenir. Il ne faut vraiment pas mettre cette image de gens alcoolisés qu’on ramène avec Nez Rouge. (…). On a un dialogue avec les clients qu’on ramène qui est hyper intéressant et cela donne envie de continuer. On rencontre des gens dans nos équipes et puis on rencontre des gens incroyables qu’on ramène à la maison. On a un bénévole qui a trouvé du travail grâce à une personne qu’il a ramenée. »