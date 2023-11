Le boulanger des écoliers éteint définitivement son four

Il y a des goûts et des odeurs qui vous ramènent en enfance. Pour les écoliers qui sont passés par le Crêt-du-Chêne ou le collège du Mail, c’est peut-être le cas avec les saveurs des petits pains au lait ou des escargots vanille-chocolat de Patrick et Florence Bachmann. Des produits qui ne seront plus que des souvenirs dès vendredi, car après 37 ans de carrière, le boulanger-pâtissier de la Coudre met la clef sous la porte. Poussé par la maladie vers une retraite anticipée, Patrick Bachmann aura nourri plusieurs générations d’élèves. Une tâche qu’il n’aurait pas pu accomplir sans l’aide de sa compagne, tantôt la main à la pâte, tantôt au comptoir de l’échoppe. Retour sur cette longue carrière lors d’une visite à la boulangerie.