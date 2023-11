Mobilisation contre les violences faites aux femmes

Neuchâtel participe aux Journées oranges. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui se tient en ce 25 novembre. Six associations se mobilisent jusqu’au 1er décembre pour proposer de nombreux évènements à Sens’Egaux à Neuchâtel. Le public pourra par exemple assister à des tables rondes, prendre part à des ateliers ou également des animations. L’idée est d’informer le public et de le sensibiliser à ce fléau pour trouver des pistes ensemble. RECIF, le Centre de formation, de rencontres et d’échanges pour femmes immigrées et suisses, met sur pied une exposition intitulée « Ressources : si mon amie est victime de violence que faire ». Ce n’est pas la première fois que le collectif s’investit dans ce cadre-là, mais c’est la première fois qu’il réalise quelque chose en ses murs, sur ses sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Une septantaine de personnes, participantes aux cours proposés par RECIF, bénévoles et salariés, ont mis sur pied cette exposition. Elle ne relaye pas de témoignage, mais a pour objectif de fournir des ressources. Federica Merzaghi, responsable du centre de Neuchâtel de l’association, explique « qu’on trouvait intéressant de travailler sur les ressources parce que pour nous RECIF est un lieu de ressources. Un lieu où les femmes peuvent s’informer mutuellement. » Le fait de prendre la thématique d’aider une amie « nous permet de ne pas stigmatiser, de ne pas entrer dans des témoignages, mais plutôt d’ouvrir des espaces de réflexions, d’échanges et d’apprentissages mutuels. »