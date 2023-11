Le PLR du Val-de-Travers porte plainte

Le Parti libéral-radical de Val-de-Travers a pris acte, vendredi lors de son assemblée générale, de la démission de son président. L’homme a quitté son poste à la suite de malversations. Arcinfo indique, dans son édition de samedi, qu’il aurait détourné quelque 38'000 francs. Dans un communiqué paru samedi, le PLR de Val-de-Travers n’articule pas de somme, mais relève que vu l’ampleur du dommage financier et l’important dégât d’image pour la section, l’assemblée générale a chargé son comité de porter plainte pour abus de confiance. Les faits ont principalement été commis durant l’année 2022. Le PLR explique que « ces inadmissibles écarts de conduite ont été malheureusement possibles parce que le président cumulait alors momentanément les fonctions de trésoriers et de secrétaire. » Il avait dès lors librement accès aux comptes bancaires de la section régionale. Les malversations ont été découvertes par le nouveau trésorier. L’ancien président a été entendu le 16 novembre, lors d’une séance extraordinaire. Il a admis les faits et a été invité à démissionner avec effet immédiat de son poste de président, de son mandat de conseiller général de la Commune de Val-de-Travers ainsi que du PLR. Il a aussi signé une reconnaissance de dette avec échéance au 30 juin 2024 pour rembourser l’ensemble de la somme. L’assemblée n’a pas élu de nouveau président vendredi soir. Ce poste sera repris par le comité qui se partagera le travail.

Malgré ce cataclysme, la section veut aller de l’avant et prépare les prochaines élections communales où elle présentera des listes à Val-de-Travers et aux Verrières. /sma