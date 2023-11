Matinale spéciale « fusions »

La question du coefficient fiscal est importante. Or, comme l’expliquait Nils Soguel, lors de fusions, les communes ne font pas forcément d’économies. Violaine Blétry-de Montmollon relève qu’aujourd’hui, il n’est plus possible de faire passer des augmentations d’impôts. « On ne passe plus en votation populaire. Donc quand vous décidez d’avoir un coefficient fiscal qui est souvent le plus bas des communes fusionnées, vous devez pouvoir le maintenir. Ça, c’est très important. (…) Il est vrai que la première législature, ça coute. (…) On doit se donner les moyens d’accompagner cette fusion. Donc, qu’est-ce qu’il faut faire ? On se pose les bonnes questions sur les missions et prestations, on essaye d’être plus efficace, on essaye de faire les choses avec moins d’argent. Et de fait, on économise et nos budgets sont moins lourds que par le passé. »







Il y a peut-être d’autres types de collaborations que la fusion

Benoît Couchepin est un spécialiste des fusions dans le canton de Neuchâtel. Il en a accompagné de nombreuses dans ce processus, notamment celles du Locle et des Brenets. Fusion qui a été acceptée du premier coup par le peuple. Ce qui n’est pas toujours le cas. Benoît Couchepin a expliqué, dans La Matinale, que « si l’exécutif de l’une des communes est opposé à la fusion, en général elle se termine par un échec. Et puis je pense que l’élément principal c’est de savoir ce que la population attend. (…) Elle doit pouvoir dire aux dirigeants de la fusion ce qu’il faut améliorer et dans quel sens aller. »