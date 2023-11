Le Canton veut réduire la pression sur les truites

Car cette baisse des prises ne s’explique pas que par la pêche : le stress engendré par le réchauffement climatique est un facteur inquiétant : « on a vu ces dernières années que les étés étaient toujours plus chauds et toujours plus secs. Les régimes d’eau et de pluies sont aléatoires et déphasés ; les cours d’eau sont moins remplis et plus chauds », note Robin Berger.

Une autre solution serait de travailler sur la mesure minimale tolérée (la longueur) pour capturer le poisson. « Des réflexions sont en cours avec la Fédération des pêcheurs neuchâtelois pour adapter ces mesures ces prochaines années ».

Dans l’intervalle, le Canton pratique le repeuplement dans certains secteurs-clefs. « On capture des géniteurs en rivière, on presse les œufs, on les élève, et lorsque les alevins ont quelques jours, on les remet à l’eau. C’est un des moyens pour soutenir les populations de poissons » explique Robin Berger.