L’Atelier fil va disparaitre

Difficultés géographiques

Marie-France Oberbeck aurait espéré « qu’une grosse entreprise apporte son soutien » à l’Atelier fil. De plus, elle regrette que la position géographique de l’Atelier, l’association a ses locaux à Couvet, ait parfois posé problème. « Si on ne remplit pas nos quotas de personnes placées, on peut nous retirer 10% de nos subventions. On a eu très peu de personnes placées par le service social de Neuchâtel », détaille la directrice et fondatrice de l’association.