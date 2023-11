L’Abeille bourdonne depuis 4 ans

L’Abeille connaît donc un succès important. Les responsables du projet ne veulent pas s’arrêter là : « On aimerait qu’elle poursuive son essor. Et puis on aimerait à terme pouvoir l’utiliser durant les manifestations qui sont organisées à La Chaux-de-Fonds. On a aussi un projet qui est mené par le service de l’intégration et de la cohésion sociale, qui est d’associer la carte Abeille à une carte citoyenne chaux-de-fonnière. Donc ça, ce sont des projets qui seront étudiés et menés dans le courant de l’année 2024. »