Les petits entrepreneurs ont-ils peur de l'intelligence artificielle?

Comment les entreprises suisses peuvent profiter de l’intelligence artificielle: la question est au cœur d’une conférence qui se tient ce jeudi dès 18h au grand auditoire de la Haute Ecole Arc à Neuchâtel.

La HES-SO a fondé il y a deux ans un centre suisse d’intelligence artificielle pour les PME. Il vise à leur fournir des outils technologiques. Des sociétés comme Tornos à Moutier ou Doc.Series à Neuchâtel sont déjà clientes.





Avoir les bonnes données

« On ne peut pas appliquer l’intelligence artificielle à tout et n’importe quoi. On parle principalement de données. Encore faut-il qu’elles soient de bonne qualité », précise Hatem Ghorbel, professeur à la HES-SO et membre du centre.

Autre exemple: Swiss Energy Park à Saint-Imier, dont les Forces électriques de la Goule font partie. « Elles ont installé des compteurs intelligents chez leurs clients. Nous recevons un million de valeurs chaque jour. Notre analyse de ces données va permettre à l’entreprise d’adapter les services à ses clients », explique Hatem Ghorbel.