Johanna Lott Fischer candidate des Verts à Neuchâtel

Qui allait se présenter aux côtés de la sortante Nicole Baur à l’élection au Conseil communal de Neuchâtel, le printemps prochain ? C’était la question que devait régler l’Assemblée générale des Verts de la capitale cantonale mercredi soir. Et c’est Johanna Lott Fischer qui a été choisie pour figurer sur le ticket commun avec les socialistes aux côtés de la cheffe du dicastère de la formation, de la famille, de la santé et des sports. La formation politique l’a annoncé dans un communiqué.

Johanna Lott Fischer préside le Conseil général depuis l’été dernier. Elle siège au législatif communal depuis 2017 et a également figuré dans les rangs du Grand Conseil de 2017 à 2022. Cette ingénieure agronome d’origine zurichoise gère une installation photovoltaïque. Agée de 60 ans, elle est active dans différentes associations, notamment dans le domaine de la mobilité.

Nicole Baur et Johanna Lott Fischer rejoignent Julie Courcier Delafontaine et Jonathan Gretillat sur la liste commune entre les Verts et le Parti socialiste. /comm-jhi