Une partie des Gorges de l’Areuse est fermée en semaine, et ce jusqu’au 1er décembre. En cause des coupes de bois pour l’entretien courant des forêts. Il n’est donc plus possible d’emprunter les sentiers aux Moyats qui relient Noiraigue à Champ-du-Moulin en longeant l’Areuse. Une signalisation est mise en place. A noter que cet itinéraire sera tout de même praticable pour le week-end. /comm-rgi