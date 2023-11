Se donner les moyens d’atteindre la neutralité carbone

Le Canton de Neuchâtel a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2040. Mais pour y parvenir, il y a encore du chemin à parcourir et il faut s’en donner les moyens. La section neuchâteloise de l’Association transports et environnement a donc présenté ce mercredi ses défis pour l’année prochaine. Notamment en termes de transports publics. L’ATE-NE regrette la tendance des autorités à se reposer uniquement sur la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Elle souhaiterait ajouter d’autres éléments et mener une réflexion cantonale pour améliorer l’offre dans tout le canton. « On se mobilise pour un développement plus global, pas seulement attendre cette arrivée de la ligne directe », explique Kilian Winz, co-président de l’ATE neuchâteloise. « Un développement partout, et notamment à La Chaux-de-Fonds où il y a vraiment des efforts à faire en matière de cadence d’une part, mais aussi de lignes et de fidélité des lignes ».