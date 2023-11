Budget toujours moins rouge à La Chaux-de-Fonds

Petit à petit le déficit budgétaire s’étiole à La Chaux-de-Fonds. Si pour 2024 il s’élève tout de même à 8,9 millions de francs, c’est 6 millions de moins que les prévisions de 2023, presque 11 millions de moins que dans le budget 2021, le plus rouge de la législature.

Ces projections pour l’année prochaine tiennent compte du versement aux communes d’altitude d’une part de la péréquation fédérale liée aux surcharges géotopographiques perçue par le Canton. À ce titre, La Chaux-de-Fonds touche 5 millions de francs. Mais parallèlement, la Ville perd 600'000 francs pour les charges de centre, une dotation exceptionnelle qui n’avait été octroyée par le Canton que jusqu’à l’exercice 2023.

Avec ou sans les charges géotopographiques, les prévisions pour 2024 sont meilleures qu’une année plus tôt. Le chef des finances chaux-de-fonnières, Jean-Daniel Jeanneret, évoque une bonne maitrise des charges, qui restent toutefois importantes et pas toujours maitrisées par la Ville, et une augmentation des recettes fiscales. Pour le conseiller communal, même s’il progresse, le revenu de l’impôt des personnes morales reste faible en comparaison de l’importance économique que représente La Chaux-de-Fonds au niveau cantonal.