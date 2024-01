Réussir son buffet pour nos amis à plumes

Beaucoup de personnes proposent des mangeoires aux oiseaux en hiver. Si ceux qui passent cette saison dans notre pays sont bien adaptés au froid, la nourriture supplémentaire peut contribuer à la survie de certains lors de périodes prolongées de couverture neigeuse, de pluie verglaçante ou de sol gelé. Du point de vue de la Station ornithologique suisse, il n’y a donc rien à redire au nourrissage hivernal des petits oiseaux, tant qu’il est effectué dans les règles de l’art. Elle rappelle quelques règles essentielles pour le nourrissage des boules de plumes.

La nourriture doit correspondre autant que possible à l’alimentation naturelle des oiseaux. Des mélanges contenant une grande part de graines de tournesol et de chanvre sont recommandés pour les granivores, comme les pinsons, les moineaux, les sittelles et les mésanges. Pour les merles et les rouges-gorges, on peut mettre des pommes, des noix, des flocons d’avoine ou des raisins secs. Il faut aussi s’assurer d’une bonne hygiène. Certains agents pathogènes sont transmis par les fientes, qui ne doivent donc pas entrer en contact avec les aliments. La mangeoire doit être aménagée dans un endroit dégagé et à l’abri des prédateurs. Enfin, la nourriture doit être fraîche tous les jours et donnée de préférence le soir, environ deux heures avant le crépuscule.

Selon la Station ornithologique suisse, le meilleur moyen de venir en aide aux oiseaux est d’aménager son jardin ou son balcon avec des plantes indigènes. Cela leur offre une nourriture adaptée et naturelle tout au long de l'année. /comm-emu-edr