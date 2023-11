Violence domestique : les pharmacies entrent en jeu

L’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) en collaboration avec la pharmacienne cantonale et l’Ordre neuchâtelois des pharmaciens a repris et adapté un concept développé dans le canton de Vaud. Chez nos voisins, 400 employés y ont pris part. Neuchâtel espère pour sa part intéresser deux tiers des 57 pharmacies du canton.

Durant 100 jours, cette formation sera financée par l’OPFE. L’action débutera le 25 novembre, date de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et durera jusqu’au 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des femmes. Passé cette date, la formation restera accessible, mais aux frais de la personne qui la suivra.

Reconnue par l’organisation faitière de la drache, cette formation fait partie du catalogue proposé aux professionnels dans le cadre de leur obligation annuelle de formation continue. /cwi