Stationnement : les gens signent facilement pour le référendum

La récolte de signatures pour le référendum contre la nouvelle politique de stationnement à La Chaux-de-Fonds a commencé sur les chapeaux de roues, selon les référendaires. Le Centre, l’UDC, les Vert’libéraux et très probablement le PLR ont six mois pour récolter un peu plus de 2'800 signatures contre le vote de mardi dernier au Conseil général.

Pas encore rejointe par les libéraux-radicaux, la droite chaux-de-fonnière tenait un stand samedi dernier sur la place du Marché. Elle ne communique pas le nombre de signatures, mais elle affiche déjà un large sourire. Les référendaires ont semble-t-il cartonné. « Les deux tiers des gens qui ont signé ne sont venus là que pour ça », témoigne Manon Freitag, la conseillère générale du Centre. « Mon objectif est d’obtenir 3'200 signatures d’ici Noël pour assurer le coup et je suis confiante », aprécise-t-elle, en ajoutant que les référendaires seront à la patinoire des Mélèzes ce mardi soir à l’occasion du match de Swiss League entre le HC La Chaux-de-Fonds et Olten.





Le POP dénonce une manoeuvre électoraliste

Le POP, lui, dénonce ce lundi matin par communiqué une manœuvre électoraliste de la droite. Reste donc à savoir ce que décidera le PLR chaux-de-fonnier qui se réunit en assemblée ce mardi soir. Mais on voit mal les libéraux-radicaux se saborder à cinq mois des élections communales en défendant le vote de gauche du législatif...

A La Chaux-de-Fonds, le sujet de la bagnole semble aussi sensible, si ce n’est plus, que celui des impôts. Le Conseil communal peut donc déjà affûter ses arguments pour tenter de sortir son dossier de l’impasse dans laquelle il semble avoir été parqué. Et ce même si l'ATE (Association transports et environnement) rejoint le TCS et le collectif chaux-de-fonnier Le Haut veut vivre pour soutenir cette nouvelle politique de stationnement. /vco