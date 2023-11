Le pasteur de la Collégiale à Berne

Le canton de Neuchâtel représenté au Conseil de l’Église réformée de Suisse à Berne. Florian Schubert, pasteur à la Collégiale de Neuchâtel, a été élu le 6 novembre. Il est également membre du Conseil synodal de EREN, l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel. Il a expliqué jeudi, dans La Matinale, que c'est intéressant d’y représenter Neuchâtel, mais aussi la Suisse romande qui a ses propres problématiques. Des problématiques différentes de la majorité des églises en Suisse. « On a une situation beaucoup plus compliquée, beaucoup plus tendue au niveau financier. On a aussi une situation beaucoup plus tendue aussi au niveau des rapports aux États, qui sont moins proches des églises qu’en Suisse allemande et je pense que c’est très intéressant d’amener cette expérience au cœur de l’Église réformée de Suisse pour pouvoir partager ce que l’on vit et comment on continue à rester actif sur le terrain. »