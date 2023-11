Le Landeron : une digue mobile déployée en prévention

Le Landeron préfère prévenir qu’agir dans l’urgence. Les autorités communales ont sollicité ce mercredi l’Organe de conduite régional pour ordonner l’installation d’une partie de la nouvelle digue mobile contre les inondations. Le Landeron étant reconnu comme étant un des premiers lieux à être inondés, les pompiers se sont rapidement attelés à l’installation de cet outil autour de la Capitainerie. Le niveau du lac de Bienne avait grimpé de près de 1m10 en 24h, explique Stéphane Cosandier. Et même s’il était plus stable en fin de journée, le canal de la Thielle est inversé. Ainsi le lac de Bienne se déverse dans le lac de Neuchâtel. Mais le commandant de la Région de défense incendie du Littoral se veut rassurant, il y a encore de la marge avant une possible crue du bassin neuchâtelois.