Inondations : mesures au Landeron et à Val-de-Travers

Alors qu’une partie de la Suisse romande est victime de graves inondations en raison des précipitations de ces derniers jours, le canton de Neuchâtel est relativement épargné. C’est le constat de la Police neuchâteloise et des relevés officiels de l’Office fédéral de l’environnement. On ne constate pas les situations de crise que connaissent les cantons de Fribourg, Vaud ou Genève.





Lac de Bienne : le niveau monte

Deux lieux sont malgré tout plus concernés par les conséquences des intempéries que les autres : les rives du lac de Bienne et celles de l’Areuse.

Au Landeron, les accès au port, aux berges du lac et du canal de La Thielle sont interdits depuis ce mercredi matin. Les autorités communales encouragent la population à s’éloigner des zones en crue et à éviter de se mettre en danger. Le niveau du lac de Bienne a fortement augmenté ces derniers jours et se situe actuellement au degré de danger 3 sur 5. Le canal de Nidau-Büren a été fermé afin que le lac joue son rôle de réservoir. Comme le régime des précipitations diminue, le niveau des trois lacs du Jura devrait se stabiliser ces prochains jours.





Débordements dans le Vallon

A Val-de-Travers, le niveau de l’Areuse se situe « à fleur des rives », selon la Police. Par précaution, les autorités communales ont interdit l’accès aux berges entre Travers et Fleurier. Elles l’ont annoncé mercredi dans un communiqué. La piste cyclable qui relie Travers à Noiraigue est également fermée « jusqu’à nouvel avis ». Le niveau de danger de l’Areuse à St-Sulpice se situe au degré 2, et la rivière semble avoir entamé sa décrue.

Ces derniers jours, les services de sécurité ont constaté quelques inondations locales dans le canton de Neuchâtel, principalement dans des zones agricoles. Quelques routes ont été submergées, sans gravité, comme le Chemin blanc à La Chaux-de-Fonds ou la rue des Mines à Travers. Les pompiers sont par ailleurs intervenus à quelques reprises pour des caves inondées. /jhi