Stationnement: la droite chaux-de-fonnière refuse, le projet passe

La nouvelle politique communale de stationnement a été acceptée du bout des lèvres par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds, mardi soir. Après deux heures de débat, deux interruptions de séance et le traitement de trois amendements et deux postulats, la gauche a fait valoir la loi du plus fort face à la droite (23 oui contre 17 non).

Le conseiller communal en charge du dossier, Patrick Herrmann, a demandé en vain aux opposants « un peu de courage » pour adopter une stratégie visant à réduire le trafic motorisé interne, « qui ne facilitera pas la vie des gens », mais payante à long terme et fruit d'un compromis de deux ans.





La droite voulait une version « light »

Un crédit de 1,7 million de francs a donc été voté par le législatif pour réaliser d'ici le 1er novembre 2025 un zonage plus contraignant pour les habitants utilisant la voiture. Le macaron de stationnement illimité ne sera en effet plus valable partout hors centre-ville.

La droite était prête à ne voter qu'une partie du projet, celle consistant à mettre toute la ville en zone bleue à l'exception du centre, où le système de parcmètres sera généralisé. Mais cette version « light » n'aurait rien résolu à la problématique du trafic interne, a répondu le Conseil communal.





Le stationnement, un faux problème?

La gauche a fait passer un amendement pour identifier la population la plus touchée par l'introduction d'un second macaron à 750 francs, destiné aux gens qui ne renonceront pas à la voiture pour aller travailler à l'autre bout de la ville. Détail piquant: ce second macaron, qui était à l'origine une concession de la gauche, a été unanimement décrié par la droite.

Pour la libérale-radicale Sarah Curty, le stationnement est un faux problème: « On a des soucis de trafic, mais qui à plus ou moins long terme vont se régler » avec la réouverture du Grand-Pont et la réalisation des tunnels de contournement.