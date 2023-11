Vol de mouvements horlogers au Locle : prison ferme

Dans l’affaire du vol de mouvements de montre et du rodéo routier au Locle en septembre 2022, seul le prévenu encore derrière les barreaux y restera. Le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a estimé que dans l’organigramme du groupe, il se trouvait juste au-dessous du commanditaire. En soulignant l’énergie criminelle qu’il avait déployée pour arriver à ses fins, la cour l’a condamné à 4 ans et 5 mois de prison ferme et à une expulsion du territoire suisse pour 20 ans. Les quatre autres prévenus écopent de peines oscillant entre 14 et 24 mois, avec sursis.

En septembre 2022, ils avaient volé pour 400'000 francs de mouvements de montre au Locle. Leur méfait s’était achevé par un rodéo routier en plein cœur de la Mère commune.

L’avocate du prévenu condamné à une peine ferme envisage de faire appel.

Le Ministère public se dit surpris de la qualification de complice, plutôt que de co-auteur, retenue par la cour pour deux des accusés. « Le reste est cohérent », analyse le procureur qui se laisse le temps de la réflexion avant d’éventuellement formuler un appel. /cwi