Fusion Laténa : de l’engouement et quelques pointes de scepticisme

Un « déficit démocratique » en perspective pour l’opposant Patrick Sandoz

Pour Patrick Sandoz, citoyen de Saint-Blaise opposé à ce projet, on s’achemine vers un affaiblissement de la démocratie directe et locale, même si un siège est garanti à chaque commune durant les deux premières législatures. À ses yeux, cette fusion éloignera les citoyens de leurs autorités et risque d’alimenter le désintérêt pour la chose publique. Selon Patrick Sandoz, il sera aussi plus difficile de contester certaines décisions par référendum, étant donné qu’il faudra davantage de signatures pour faire aboutir la démarche. Il y voit donc « un déficit démocratique ».