Les dinosaures débarquent à Neuchâtel

Le platéosaure en star

Cette exposition se concentre plus en détail sur une espèce de dinosaure en particulier : le Platéosaure. Un groupe que l’on connait moins, et qui pourtant aurait sa place parmi les plus célèbres, selon le géologue du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, Thierry Malvesy : « il n’a pas d’attributs physiques qui peuvent le mettre en avant comme un tricératops ou un tyrannosaure. Pourtant, il est l’un des premiers dinosaures découverts dans l’histoire des sciences ».