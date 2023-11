Le RHNe veut désengorger le site de Pourtalès

Soulager le site de Pourtalès et améliorer les flux ambulatoires : tels sont les objectifs du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). L’hôpital cantonal va procéder à une relocalisation d’une partie de l’activité ambulatoire à Monruz, indique l'institution dans un communiqué ce jeudi. Une surface de 5'000 mètres carrés va être louée au sein du bâtiment intitulé « La Neuchâteloise » dès l’automne 2026. La signature du bail porte sur une période de dix ans. Une solution temporaire donc, qui va permettre désengorger le site de Pourtalès tout en permettant à l’institution et aux autorités politiques de mener des réflexions à plus long terme. Le manque de surface au sein de l’Hôpital Pourtalès est un problème de longue date qui est devenu extrêmement problématique. Cette relocalisation permettra plus spécifiquement d’améliorer la gestion des flux et de combler les besoins hospitaliers à court terme, en particulier une unité de soins aigus supplémentaire.

Le RHNe précise dans un communiqué que les services qui prendront place à Monruz n’ont pas encore été définis précisément. Il s’agira assurément d'activités ambulatoires, dont certaines en synergie avec le Centre neuchâtelois de psychiatrie. /comm-the