Cambriolage et course poursuite devant la justice

Un vol de mouvements de montres pour un montant de plus de 400'000 francs. Les faits s’étaient déroulés en septembre 2022 au Locle. Une fois leur forfait accompli, les malfrats avaient été pris en chasse par la police. Une course poursuite s’était alors engagée dans les rues de la Mère commune. Cinq membres de ce casse répondaient ce jeudi de leurs actes devant la justice.







Acte d'accusation

Face à la cour, quatre prévenus, dont une femme. Le cinquième a été dispensé de comparaitre pour des raisons professionnelles. Tous sont relativement jeunes, entre 24 et 36 ans, et tous doivent répondre, selon l’acte d’accusation, de vol en bande, de dommage à la propriété, de violation de domicile et de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.





Grand banditisme ?

Là où le procureur a vu une des nombreuses ramifications du grand banditisme, les avocats des prévenus ont parlé d’un fiasco en évoquant le casse, de pions concernant leurs clients, de concours de circonstances, d’improvisation totale.

Dans son réquisitoire, le procureur n’a finalement pas retenu la notion de bande. Si à son sens la structure était bel et bien organisée et formée pour une certaine durée, il n’a pas été possible de prouver qu’elle avait été constituée pour commettre un nombre indéterminé de délits. « C’est bien un cambriolage simple que la cour devra retenir », a-t-il conclu. Il a en revanche qualifié tous les participants au vol de co-auteurs et a requis des peines allant de 21 à 60 mois de prison. Il a réclamé des peines avec sursis, parfois partiel, pour les personnes les moins impliquées et avec peu, voire pas d’antécédents judiciaires.







Commanditaire

Pour quatre des cinq prévenus, de nationalité étrangère, le Ministère public a requis l’expulsion du territoire. Il a même demandé qu’une telle sanction soit prononcée à vie pour celui à qui s’est adressé le commanditaire. Concernant ce dernier, il n’était pas présent à l’audience. Impliqué dans d’autres affaires, il sera déféré séparément. Le représentant du Ministère public a précisé à propos de cet homme qu’il possède « dans son réseau des figures du grand banditisme, dont certaines recherchées par tous les procureurs du canton ».

On notera encore qu’un des participants au casse est toujours en fuite.

Le tribunal criminel rendra son verdict vendredi, en début d’après-midi. /cwi