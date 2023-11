500 oiseaux détenus illégalement découverts au Val-de-Ruz

Une vraie ménagerie a été mise au jour ce lundi au Val-de-Ruz. Plus de 500 oiseaux retenus dans des cages ont été découverts dans différents cabanons et locaux. Les volatiles étaient détenus dans des conditions non-conformes, indique jeudi la Police neuchâteloise dans un communiqué. Parmi les oiseaux, plus de 200 étaient indigènes et ont pu être relâchés immédiatement par le Service des affaires vétérinaires. La collection comportait notamment des Verdiers d’Europe, des Tarins des aulnes et des Bouvreuils. Ces derniers étaient destinés à être revendus en Suisse et à l’étranger.

Les volatiles ont été capturés au moyen de pièges disposés dans les forêts alentour. Des cages de capture, des filets et des appareils imitant des chants d’oiseaux ont ainsi également été saisis. Leur valeur a été estimée entre 40'000 et 100'000 francs.

Quatre personnes soupçonnées d’infractions à la loi sur la protection des animaux et de violation de la loi fédérale sur la chasse ont été entendues dans le cadre de cette affaire. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public. /comm-edr

En vidéo : une partie des oiseaux détenus ont été relâchés