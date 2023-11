Les loutrons de Muzoo garants de leur espèce

Les parents et les petits font partie de ce programme de reproduction. Celui concernant les loutres d’Europe est géré depuis Paris par une coordinatrice qui a une vue d’ensemble sur toute la population en captivité. C’est elle « qui donne les recommandations pour les reproductions, pour les non-reproductions et pour placer les jeunes ». Une fois qu’ils n’auront plus besoin de leur mère, vers une année, les loutrons seront déplacés vers d’autres zoos pour perpétuer le programme de reproduction.