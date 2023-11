Élection du Conseil communal par le peuple : Val-de-Travers vote

Est-ce que la population de Val-de-Travers élira son Conseil communal ? Le peuple répondra à cette question le 26 novembre, en votant sur l’initiative « + de démocratie », lancée par l’UDC et Agora. Les deux formations ont récolté plus de 1000 signatures en faveur de leur texte. De son côté, le Conseil communal n’a pas souhaité y opposer de contre-projet, jugeant qu’il était bon que les Vallonniers donnent leur avis sur la question, 15 ans après la création de la Commune.





Ce que demande l’initiative

Le texte propose donc une élection du Conseil communal directement par le peuple, et non pas par le Conseil général, comme cela est le cas depuis 2009. Le système proportionnel est celui choisi par les initiants, afin de mettre en avant les partis plutôt que les individualités. Leur volonté est de pouvoir retrouver une meilleure représentativité des partis au Conseil communal, dirigé par deux partis alors que sept formations se retrouvent au sein du législatif, élu par la population. Cette solution ne convainc pas les opposants qui se sont retrouvés en comité interpartis. On y retrouve le PS et le PLR, qui sont présents à l’exécutif de Val-de-Travers depuis la fusion avec respectivement deux et trois sièges. Les Verts ’libéraux et le POP les rejoignent, afin de maintenir le système actuel, garant du bon fonctionnement de la Commune selon eux.

Retrouvez nos dossiers sur ces votations avec l’UDC Niels Rosselet-Christ pour les partisans et le POP Philippe Vaucher, pour les opposants, interrogés par Stéphanie Wenker :