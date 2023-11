A Neuchâtel, on se lèche les babines

A quelques jours de la fermeture de la manifestation, que reste-t-il à découvrir ? « On y voit des tourtes montées de tous les côtés, on a des concours, des démonstrations et plein d’autres surprises », se réjouit Cléa Frei. En plus, la coorganisatrice relève l’importance de la présence des apprentis du CPNE lors de l’événement : « L’association Chocolatissimo est faite pour mettre en avant ces métiers ». Mercredi, nous avons profité du temps frais pour nous engouffrer dans le Péristyle de l’Hôtel de Ville en compagnie de Cléa Frei :