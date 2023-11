Fusion Laténa : notre débat

Les habitants des communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise sont appelés à se prononcer le dimanche 26 novembre sur leur fusion. En cas de oui, les quatre communes ne formeront plus qu’une seule entité – Laténa – dès le 1er janvier 2025. Le siège administratif de la commune fusionnée se trouverait à Saint-Blaise et le coefficient fiscal serait de 68 points.

Pour mieux comprendre les enjeux de cette votation, RTN organise un débat ce mardi 7 novembre de 18h30 à 19h avec Olivier Haussener, opposé à la fusion et Jérôme Amez-Droz, favorable à la fusion.



Suivez le débat en direct et en vidéo ci-dessous :