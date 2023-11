Free Go : C’est quoi ton truc ?

Une association dans l’air du temps, qui lutte depuis 2019 contre le gaspillage alimentaire. C’est le but de l’association Free Go et de sa fondatrice et présidente Marilyn Béguin.

Par le biais de 18 frigos en libre-service, ce n’est pas moins d’une tonne de nourriture sauvée depuis la création de l’association. Avec l’objectif de trouver un emplacement dans le Val-de-Ruz, ainsi que d’avoir les autorisations de proposer des produits hors date de péremption, comme c’est déjà possible sur le canton de Vaud :