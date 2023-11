Dans les Coulisses du Château : Michelle Grämiger

Planification hospitalière et égalité hommes-femmes : des thèmes qui tiennent particulièrement à cœur à Michelle Grämiger. L’élue du Centre, âgée de 39 ans et médecin urologue au RHNe, siège au Grand Conseil neuchâtelois depuis décembre 2022. Originaire de Saint-Gall, elle a baigné dans la politique depuis son plus jeune âge puisque, a-t-elle expliqué mardi dans les Coulisses du Château, dans La Matinale RTN, « mes parents, mes grands-parents étaient engagés dans la politique cantonale et communale au PDC et on discutait beaucoup pendant les soupers et les diners de sujets actuels. (…) Et pour moi c’était important de m’engager et de ne pas juste râler ». S’engager, elle l’a fait à ses dix-huit ans en créant, avec des amis, la section Jeunes PDC de Wil. Côté hobbies, quand son emploi du temps le lui permet, elle fait du sport « un peu de gym », elle aime cuisiner et lire, par exemple des romans policiers et des auteurs de la région comme Dürrenmatt. Son métier de médecin la met en contact avec des patients de tous âges, de toutes classes et de toutes régions. Une proximité qui l’aide à comprendre les attentes de la population, car « on ne parle pas que de médecine » avec eux. Les questions d’égalité font partie des préoccupations de Michelle Grämiger. « C’est l’un des sujets pour lesquels j’ai décidé de m’investir en politique. Mais, ces dernières années, je me suis plutôt tournée vers des dossiers concernant la santé ». Elle va d’ailleurs être particulièrement attentive lorsque le dossier sur la planification hospitalière cantonale passera devant le Grand Conseil. /sma