Baliser les pistes de ski de fond est un art ingrat

Un peu comme on le ferait pour des dieux de la neige, les skieurs offrent des cadeaux chaque hiver aux baliseurs des pistes de ski de fond neuchâteloises. Tracer les secteurs skiables à la dameuse est un gros boulot, mais tout le travail fait en amont lors du balisage n'est pas moins lourd. Surtout quand le temps est à la pluie et au froid...

Depuis une semaine, le responsable du centre nordique de La Vue-des-Alpes, Jérémy Huguenin, et son père, Thierry, jonglent entre les plus grosses averses pour planter piquets et panneaux de direction. Il leur faudra deux semaines pleines avec masse, baramine et perceuse pour baliser les 50 km de pistes de ski de fond, les 20 km de pistes de raquettes et les 6 km réservés aux piétons sur l'ensemble du domaine.

Un travail qui nécessite aussi une certaine diplomatie envers les agriculteurs. « Pour passer, on doit parfois enlever le piquet d’une clôture et là, on fait en sorte de mettre un caillou par-dessus le trou, pour que l’agriculteur puisse facilement retrouver l’endroit », explique Jérémy Huguenin.