L’art de la marionnette pour les enfants

Figuresco revient pour une sixième édition. Le Festival international de marionnettes pour enfants se tient jusqu’à dimanche à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. La manifestation a lieu tous les deux ans. Elle est organisée par le Théâtre-Atelier de marionnettes la Turlutaine. Stefan Rudy, membre du comité d’organisation, a expliqué lundi dans La Matinale, que le but de la manifestation était de faire « découvrir la marionnette aux enfants, le théâtre, le monde du noir. Parce qu’au départ, il faut faire du silence, ne pas bouger, bien écouter. Il faut commencer à entrer petit à petit dans un spectacle où il y a un homme, une femme qui bougent et des marionnettes qui apparaissent. C’est un monde magique et féérique. »