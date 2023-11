Un verger « test », alliance entre biodiversité et monde agricole

Les coûts de matériels et pour les plants sont pris en charge par Pro Natura. Une action « donnant-donnant » puisque les frères Nussbaumer se chargeront de l’entretien de ces 60 arbres fruitiers, alors que l’organisation restera en soutien et en surveillance de l’avenir de ce verger. « On a peu d’expérience de verger à 1'000 mètres. On va pouvoir voir ce qui va ou ce qui ne va pas, explique Quentin Kohler, chef de projet de l’Action Lièvre et Cie BEJUNE chez Pro Natura. C’est aussi intéressant de pouvoir diversifier les cultures, car dans le Haut du canton on a principalement de l’herbage. »