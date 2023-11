Nette hausse des accidents graves en randonnée ou à VTT en Suisse

Coûts de plus de 3 milliards par an

Les risques de décès sont les plus marqués en montagne et dans l'eau. Le sport cause en moyenne 151 morts par année. Un tiers d'entre eux (51) concerne des randonneurs, 21 la natation et la baignade, 14 le ski et le ski-alpinisme, 11 l'alpinisme, 9 le ski alpin (ou disciplines apparentées) et 8 le parapente. Sur ces décès, 7 sont des enfants de 16 ans ou moins, 105 des adultes et 39 des seniors (retraités).

A noter qu'en rapport au nombre d'heures de pratique, le sport à plus fort risque de décès est la plongée, avec 3,3 morts par million d'heures de pratique.

Les femmes sont autant concernées que les hommes par l'augmentation des accidents graves, tout en étant moins nombreuses (environ un tiers de moins) à en subir.

Les accidents de sport, par ailleurs, provoquent des coûts annuels de l'ordre de 3,2 milliards de francs en moyenne. le BPA en profite pour rappeler les consignes de sécurité de base: port du casque en ski alpin (plus de 90% des skieurs observent aujourd'hui cette consigne contre seulement 14% il y a 20 ans), bonnes fixations de sécurité, connaissance des zones exposées au risque lors des randonnées et montagne (indiquées par des marquages en rouge et blanc sur les chemins), port de lunettes à VTT, notamment.

/ATS