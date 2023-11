First Responders : des bénévoles précieux

Des améliorations possibles



Cédric Frioud souligne que le début d’année de First Responders Neuchâtel est très satisfaisant. « On est déjà à 63 missions depuis début 2023, alors que l’année passée, on a réalisé 50 missions en tout », relève-t-il. Au niveau des bénévoles, « on est bien avec 767 personnes, mais ça reste encore peu pour garantir une réponse rapide dans toutes les situations, souligne Cédric Frioud. On recherche notamment désespérément quelqu’un dans la commune de Brot-Plamboz ! ». Le defuser voit encore un grand potentiel d’amélioration au niveau de l’annonce des défibrilateurs automatisé. « On sait que beaucoup de communes et entreprises s’en sont équipées. Malheureusement, de nombreux ne sont pas encore annoncé sur l’application, regrette-t-il. On ne sait pas où ils sont et en cas de besoin, on reste aveugle ».







Les First Responders ne remplacent pas les professionnels

Lors de ce Symposium des First Responders, les bénévoles ont pu bénéficier de formation continue avec la présence de cinq experts. Car ces personnes sont des adultes qui ne sont pas forcément dans le domaine des secours. Ils ont simplement fait une formation de premiers secours, reconnue par Swiss Resuscitation Council, et se sont inscrits sur la plateforme First Responders Neuchâtel. C’est ensuite le 144 qui leur attribue des missions. Le 144 qui envoie en priorité une ambulance puisque les First Responders ne remplacent en aucun cas les secours professionnels, rappelle Cédric Frioud.