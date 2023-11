Tentative de féminicide: 12 ans et 3 mois de prison pour le mari

Le mari, qui avait tenté de se suicider et de tuer son épouse en jetant sa voiture dans le vide aux Roches-de-Moron, a été condamné vendredi à 12 ans et 3 mois de prison. Le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, mais pas d'internement.

« La responsabilité est lourde et le mode d'agir est atroce et aberrant », a déclaré le président du tribunal, Alain Rufener.

Contrairement à ce que demandaient les parties plaignantes, la Cour n'a pas retenu la tentative d'assassinat, mais uniquement la tentative de meurtre. « Le mobile est égoïste mais il n'y a pas de réels actes préparatoires, ni de comportement méthodique », a ajouté Alain Rufener.

« Il va vouloir me tuer »

Le Ministère public avait requis mercredi 14 ans et sept mois ans de prison contre le quinquagénaire, ainsi qu'une mesure d'internement, en raison du risque très élevé de récidive. « Il n'a aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, aucune empathie envers les victimes et est imperméable à tout traitement », avait déclaré le procureur général adjoint Nicolas Aubert.

« Quand il va sortir de prison. Il va vouloir me tuer. Je vais devoir fuir, je ne serai plus en sécurité », avait expliqué la victime, qui souffre de nombreuses séquelles physiques et psychiques en lien avec le drame.

Le Tribunal a ordonné une mesure de traitement thérapeutique institutionnelle. « Le prévenu n’a pas fait preuve de regrets sincères et cherche à nier sa faute », a expliqué le président du tribunal. Toutefois, même si les perspectives thérapeutiques sont lointaines, « elles ne sont pas inexistantes », a-t-il ajouté.

La Cour a réduit d'un quart la responsabilité de l'accusé. Selon l'expertise psychiatrique, au moment de passer à l'acte, le prévenu était « dans un état de jalousie extrême », altérant partiellement son discernement. Une expulsion de dix ans du territoire suisse du quinquagénaire, arrivé du Portugal en Suisse en 2013, a été exigée.

L’avocat de la plaignante, Me Didier de Oliveira n’est pas complètement satisfait de ce jugement. Avec sa cliente, il attendait que la qualification de tentative d’assassinat soit retenue. « Ça ne change pas grand-chose au résultat, car on a une peine qui est relativement lourde. C’est ce qui était souhaité par ma cliente », souligne-t-il.