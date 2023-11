Pourquoi le projet de patinoire des Mélèzes a-t-il du retard?

Mais que devient le projet de rénovation de la patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds? Les autorités communales ne communiquent ni sur le coût ni sur le contenu architectural.

Attendu pour le printemps dernier, le gros dossier de la législature n’est pas encore prêt pour passer devant le Conseil général. Et ce à six mois des élections communales.

Les rapports de la séance du Conseil général du 14 novembre ont été publiés ce vendredi: la patinoire n'est pas au programme. Et comme la dernière séance de l’année est traditionnellement consacrée au budget, il est certain que le projet des Mélèzes ne sera pas non plus abordé en décembre.





Le projet est prêt, sauf que…

Nous avons contacté Thierry Brechbühler, le conseiller communal en charge des infrastructures sportives. Il nous réaffirme que le projet avance bien. Il explique aussi que ce n’est ni la tempête du 24 juillet ni les comptes déficitaires du HCC qui retarderaient le vote du projet. Et l’élu UDC, qui n’a semble-t-il rien à craindre pour son siège, nous affirme que l’idée est de soumettre un crédit au Conseil général avant les élections d’avril 2024.

Architecturalement, le projet de la rénovation de la patinoire des Mélèzes est ficelé. Le président du HC La Chaux-de-Fonds, Olivier Calame, dit avoir été associé à ce volet jusqu’aux dernières vacances d’été.

A ce niveau-là, notre connaissance en reste aux intentions communiquées publiquement l’année dernière. A savoir : refonte quasi totale de la patinoire couverte, couverture de la surface extérieure avec construction de gradins, nouveau restaurant et création d’une solution d’hébergement aujourd’hui inexistante sur le site des Mélèzes.





Le nerf de la guerre

Si le projet n’est pas encore présenté, c’est parce que la somme en jeu s’annonce vraiment conséquente, voire colossale, pour une ville qui a mal à ses finances et qui est sortie il y a trois ans de sa politique d’austérité. Selon nos informations, le projet coûterait 60 millions de francs. Donc le triple de ce qui était prévu il y a deux ans.

Evidemment, La Chaux-de-Fonds ne peut pas se payer ça toute seule. Il y aura de l’argent privé. Mais pas question de laisser les clés à un investisseur privé comme Tom Stewart : à La Chaux-de-Fonds, on se souvient encore de cet investisseur écossais qui avait fait miroiter son « Biodôme » pour soutirer quelques sous avant de filer à l’anglaise…

Thierry Brechbühler insiste donc sur la notion de partenariat. Sous-entendu des partenaires déjà implantés dans la région. Et de ce point de vue-là, tout n’est pas finalisé.

Rappelons aussi la réponse du Conseil d’Etat neuchâtelois à l’initiative 1% pour le sport : débloquer un crédit unique 20 millions de francs pour les infrastructures sportives aux mains des communes neuchâteloises. On peut raisonnablement penser qu’une partie de cette somme prendrait la direction des Mélèzes…





Le HCC reste optimiste

De son côté, le HCC reste confiant. Olivier Calame est un président qui a du tempérament, mais il reste très calme en l’occurrence. Selon lui, la Ville et le club ont tout intérêt à ce que ce beau projet soit voté. Car une nouvelle patinoire permettra au club – et à La Chaux-de-Fonds – de viser durablement l’élite du hockey suisse. /vco