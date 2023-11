Le monde en cause : une guerre et des remous géopolitiques

La guerre entre Israël et le Hamas a de lourdes conséquences sur le terrain, mais aussi au niveau géopolitique. Des clivages de plus en plus profonds sont observés. D’un côté, les États-Unis et leurs alliés. De l’autre, la Russie, la Chine et ce qu’on appelle le Sud global, dont par exemple les pays africains et arabes. Américains et Européens sont pointés du doigt pour leur soutien à Israël. La situation actuelle et cette fracture profitent notamment à Moscou et à Pékin. Le Wall Street Journal estime dans un article repris par le Courrier international que l’actuelle guerre est une aubaine pour ces deux puissances. La Russie peut, en effet, espérer un tarissement de l’aide occidentale à l’Ukraine. De son côté, la Chine est susceptible de se réjouir du fait que l’attention de la Maison Blanche est détournée de Taïwan. Les précisions d’Alexandre Rossé :