La filière apprentissage va bien

L’apprentissage a toujours la cote. C’est ce qui ressort des chiffres présentés par le Canton de Neuchâtel, vendredi. Le nombre d’offres de places d’apprentissages et le taux de places occupées sont en hausse. Le bilan tiré est plus que positif pour les autorités, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle duale, comme l’explique Crystel Graf, conseillère d’État, cheffe du département de la formation : « On a réussi à passer la barre des 80% de taux de dualisation de la formation professionnelle. C’est vraiment un beau progrès. (…). Je pense qu’il y a un énorme travail qui est fait par les services de l’État, mais également par les entreprises formatrices. On voit que le nombre d’entreprises formatrices augmente cette année. Cela démontre vraiment l’intérêt de former des jeunes, qui bénéficient ensuite au marché du travail. »